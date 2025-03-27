Французькі прокурори запросили сім років в'язниці для Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії

Прокуратура запросила для екс-президента Франції Ніколя Саркозі позбавлення волі строком на сім років у справі про незаконне фінансування його передвиборчої кампанії в рамках виборів у 2007 році, повідомляє в четвер телеканал BFM-TV.

Крім того, прокурори вимагають, щоб Саркозі зобов'язали виплатити штраф у 300 тис. євро, а також заборонили йому брати участь у виборах протягом п'яти років.

За даними французьких ЗМІ, рішення суду у цій справі буде ухвалено протягом найближчих тижнів.

За версією слідства, Саркозі отримав на свою кампанію незаконним чином десятки мільйонів євро від уряду на той момент лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік.