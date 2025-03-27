Українська делегація провела низку зустрічей у Великій Британії в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Українська делегація у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA провела низку зустрічей у Лондоні з представниками уряду, аналітичних центрів та міжнародними експертами, повідомляється на сайті голови Української держави в четвер.

"Основна тема обговорення – пошук та ідентифікація депортованих Росією українських дітей і юридичні шляхи їх повернення, реінтеграція, реабілітація, а також розширення механізмів притягнення винних до відповідальності. Окремо обговорили збереження уваги світу до цього питання", - йдеться в повідомленні.

Делегація також узяла участь у закритому експертному круглому столі в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House. Учасники обговорили примусову депортацію та утримання українських дітей на окупованих територіях, спроби Росії змінити їхню ідентичність, а також виклики реінтеграції та реабілітації дітей, які вже повернулися.

Зокрема, відбулася зустріч із міністром у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті, міністеркою юстиції Великої Британії Сарою Сакман та парламентським заступником державного секретаря Міністерства юстиції лордом Понсонбі.

До складу делегації увійшли заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца, радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та очільник громадської організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Це має бути системний, стійкий інструмент, який захищатиме не лише українських дітей, а й дітей в інших регіонах світу, що потерпають від воєн і окупації", – зазначила Зарівна.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ukrayinska-delegaciya-provela-nizku-zustrichej-u-velikij-bri-96897