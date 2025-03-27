Інтерфакс-Україна

Події

21:08 27.03.2025

Після атаки БПЛА виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків - начальник Запорізької ОВА

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Після атаки БПЛА виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків - начальник Запорізької ОВА

Внаслідок атак ворожих безпілотників на Запоріжжя виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків.

"Пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Інформація про постраждалих наразі на надходила", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграмі ввечері в четвер.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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