Після атаки БПЛА виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків - начальник Запорізької ОВА

Внаслідок атак ворожих безпілотників на Запоріжжя виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків.

"Пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Інформація про постраждалих наразі на надходила", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграмі ввечері в четвер.