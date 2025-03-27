Інтерфакс-Україна

Події

21:05 27.03.2025

Єрмак: Лондон готовий підтримувати Україну до повного звільнення всіх депортованих українських дітей

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Єрмак: Лондон готовий підтримувати Україну до повного звільнення всіх депортованих українських дітей

Делегація України провела дводенний візит до Великої Британії у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA, його мета - посилити міжнародну взаємодію для повернення депортованих українських дітей, повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Учора українська делегація розпочала адвокаційний візит до Великої Британії у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Мета візиту — посилити міжнародну взаємодію для повернення викрадених Росією українських дітей, а також зміцнити політичну, правову й гуманітарну підтримку з боку ключового партнера — Сполученого Королівства", - написав він у телеграмі в четвер.

Він повідомив, що перший день візиту розпочався з публічного брифінгу для Комітету з міжнародних відносин і оборони Палати лордів. Під час виступів делегація представила докази системних злочинів Росії проти українських дітей — депортацій, мілітаризації, русифікації та спроб повного знищення української ідентичності.

Далі відбувся закритий брифінг для Комітету із закордонних справ Палати громад. Обговорювалися конкретні механізми, які можуть посилити тиск на Росію, а також шляхи притягнення до відповідальності тих, хто причетний до злочинів проти дітей.

Окрему увагу було приділено роботі з Міжнародною експертною групою Bring Kids Back UA. Під час зустрічі з баронесою Хеленою Кеннеді, директоркою Інституту з прав людини Міжнародної асоціації юристів та моєю співголовою Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, делегація обговорила розширення механізмів для повернення викрадених українських дітей та важливе питання заморожених російських активів у Великій Британії.

Єрмак зазначив, що важливою частиною візиту стала зустріч із Групою міжпартійної підтримки України в британському парламенті. В межах відкритої Q&A-сесії українська сторона окреслила масштаби системних порушень прав українських дітей і наголосила на необхідності посилення тиску на Росію для їх якнайшвидшого повернення.

Питання необхідності повернення українських дітей прозвучала і під час щотижневої сесії запитань до прем’єр-міністра Великої Британії. "Згадка про ініціативу Bring Kids Back UA на цьому рівні — чіткий сигнал: Британія розуміє важливість цієї теми і готова підтримувати Україну до повного звільнення кожної дитини", - додав Єрмак.

"Щиро вдячний Прем’єр-міністрові Кіру Стармеру, британському парламенту та народу Великої Британії за непохитну підтримку України та ініціативи Bring Kids Back UA", - додав Єрмак.

 

Теги: #діти #британія #повернення

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