ЄС виділить EUR44 млн на підтримку громадянського суспільства України

Європейський Союз спільно з його державами-членами Швецією та Німеччиною виділять EUR44 млн на підтримку організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні, повідомила посол ЄС Катаріна Матернова.

"Сьогодні ми оголошуємо про новий пакет фінансової підтримки від Європи, від нас європейців, зокрема від урядів Швеції та Німеччини на суму 44 млн євро на підтримку громадянського суспільства", - повідомила Матернова на заході "Жінки за сильну Україну" в четвер.

Зокрема, за її словами, EUR6 млн буде спрямовано на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів. "Завдяки фінансуванню у розмірі 6 мільйонів євро ми підтримуємо низку проєктів, які обʼєднують жінок різного походження, з різних регіонів та секторів, й забезпечуємо їхню центральну роль у відновленні та формуванні майбутнього України", - повідомила Матернова.

"Україна зробила запити на приєднання до кількох програм Європейського Союзу, які також будуть враховувати позицію жінок, але так само і сьогодні пані Катарина розпочинає велику програму підтримки Європейським Союзом жінок в Україні і всіх програм, які реалізуються. Ми продовжуємо реалізовувати програму протидії домашньому насильству. Ми працюємо і змінюємо законодавство з частини злочинів, пов'язаних з гендерно-зумовленим сексуальним насильством в умовах війни", - заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Окрім того, як повідомляється на сайті посольства, ЄС оголошує конкурс грантів, що розпочнеться в травні 2025 року, у розмірі EUR14 млн, наданих на підтримку ОГС, з яких EUR5 млн буде спрямовано на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів.

Швеція та Німеччина також виділяють додаткову підтримку у розмірі EUR17 млн, а ЄС прискорює надання пакету підтримки у розмірі EUR13 млн, який передбачає фінансування прямих грантів на проєкти громадянського суспільства, зокрема у сфері гендерної рівності, відповідальності за воєнні злочини, доступу до інформації, зміцнення демократичних процесів, а також соціальної згуртованості та сталого розвитку.

Всього від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС виділив організаціям громадянського суспільства понад EUR 150 млн євро.