Трамп заявив, що очікує підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин "найближчим часом"

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що очікує на швидке підписання угоди про розподіл доходів від видобутку критично важливих корисних копалин між Україною та США.

"Я сподіваюсь, що угода буде підписана дуже, дуже швидко", - повідомив під час засідання Кабінету міністрів.

Трамп також повідомив, що Сполучені Штати обговорюють з Україною можливість придбання американськими компаніями українських електростанцій. Він зазначив, що у неділю у Саудівській Аравії делегація США зустрілася з українськими посадовцями, та на переговорах були обговорювались питання припинення вогню, зокрема, у Чорному морі.

"Ми зараз говоримо про території. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам... тому що у нас є досвід", - сказав він.

Пізніше президент США уточнив що йдеться "про дуже велику, величезну електростанцію".