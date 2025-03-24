Інтерфакс-Україна

Події

19:26 24.03.2025

Трамп заявив, що очікує підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин "найближчим часом"

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Трамп заявив, що очікує підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин "найближчим часом"
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що очікує на швидке підписання угоди про розподіл доходів від видобутку критично важливих корисних копалин між Україною та США.

"Я сподіваюсь, що угода буде підписана дуже, дуже швидко", - повідомив під час засідання Кабінету міністрів.

Трамп також повідомив, що Сполучені Штати обговорюють з Україною можливість придбання американськими компаніями українських електростанцій. Він зазначив, що у неділю у Саудівській Аравії делегація США зустрілася з українськими посадовцями, та на переговорах були обговорювались питання припинення вогню, зокрема, у Чорному морі.

"Ми зараз говоримо про території. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам... тому що у нас є досвід", - сказав він.

Пізніше президент США уточнив що йдеться "про дуже велику, величезну електростанцію".

Теги: #україна #угода #сша

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