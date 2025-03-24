Спецслужби Австрії розкрили російську дезінформаційну кампанію проти України

Слідчі Управління держбезпеки та розвідки Австрії (DSN) у ході розслідування проти громадянина Болгарії, підозрюваного у шпигунстві, виявили масштабну російську дезінформаційну кампанію проти України

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Австрії, громадянина Болгарії підозрюють у шпигунстві на користь Росії та в значній відповідальності за проведення керованої звідти операції з дезінформації. Метою цієї прихованої кампанії було маніпулювання громадською та політичною думкою на шкоду Україні та на користь Росії.

"Поширення неправдивих наративів, фейкових новин і маніпулятивного контенту підриває довіру до наших інституцій і ставить під загрозу соціальну згуртованість", – сказав державний секретар Йорг Ляйхтфрід. Поширення дезінформації може вплинути на вибори, сприяти політичній нестабільності та поставити під загрозу демократичне суспільство, відзначив він.

"Ми не повинні дозволити, щоб формування політичної та громадської думки контролювалося ззовні. Ми, австрійці, вважаємо за краще формувати власні думки", - підкреслив держсекретар.

Слідчим стало відомо про цю розвідувальну операцію завдяки аналізу пристроїв зберігання даних, які були проведені під час обшуку будинку підозрюваного громадянина Болгарії в грудні минулого року. Одразу розпочаті розслідування показали, що осередок, який працював на російську спецслужбу, активізувався лише через кілька тижнів після початку російської агресії проти України. На початку 2022 року група запланувала широку дезінформаційну кампанію в німецькомовних країнах, зосередившись на Австрії.

Пряма мета цього дезінформаційного осередку полягала в тому, щоб в умовах війни цілеспрямованими діями негативно вплинути на громадську думку проти України та президента Володимира Зеленського і таким чином – на більш високому рівні – сформувати проросійські настрої. Щоб досягти цього, вони вдалися до діяльності в медіа-ландшафті в Інтернеті, а також до офлайн-активізму, наприклад до наклейок або графіті. Візуальне та змістове оформлення цих активізмів покликане створити враження, що авторами та ініціаторами є проукраїнські активісти.

З точки зору змісту, однак, фактичні автори вдалися до дизайну та мовних мотивів, які були негайно відкинуті широким загалом, особливо право-екстремістської символіки та націоналістичних заяв і шифрів.

Аналіз конфіскованих пристроїв зберігання даних підозрюваного громадянина Болгарії виявив детальне планування підконтрольного Росії осередку на основі повідомлень чату. Ймовірно, підозрюваний зіграв у цьому значну роль. За поточною інформацією, він був контактною особою розвідки та отримував пересилання з матеріалами, що стосуються кампанії. Ймовірно, російські спецслужби також доручили розповсюдити цей контент у Німеччині та Австрії.

Підозрюваний задокументував скоєні дії, також ці документи передав спільникам, які перебували в Росії та Великій Британії. Підозрюваний зізнається, що працював на осередок, зокрема у 2022 році.

"Росія використовує цілеспрямовані дезінформаційні кампанії з початку загарбницької війни проти України. Метою поширення неправдивої інформації є маніпулювання громадською думкою на шкоду Україні. Розміщення пропагандистських матеріалів у символічних місцях, таких як меморіали чи пам’ятники з єврейськими чи російськими зв’язками, має на меті посіяти сумніви щодо демократичних цінностей України. У цьому контексті така дезінформація та кампанії є вагомим чинником гібридної війни Росії", - підкреслили в міністерстві.