Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Шрі-Ланки та Гватемали, які почали свою роботу в Україні.

"Поспілкувалися на важливі двосторонні теми. Сподіваємось на розвиток співпраці між нашими країнами та спільні кроки для наближення миру для України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Як повідомляє пресслужба президента, під час спілкування з послом Шрі-Ланки Зеленський зазначив, що Україна веде конструктивні переговори з представниками США й готова зробити все можливе для якнайшвидшого досягнення миру.

"Будемо вдячні Шрі-Ланці за більш активну підтримку на шляху забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні на основі Статуту ООН і міжнародного права", – наголосив Зеленський.

Окрім того, він додав, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонньої співпраці зі Шрі-Ланкою, зокрема в галузях торгівлі, освіти, продовольчої безпеки та медичної реабілітації.

Також, Зеленський подякував послу Гватемали за послідовну позицію країни та її президента Бернардо Аревало щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Голова Української держави наголосив, що Україна очікує на розвиток дружніх двосторонніх відносин, зокрема, у поглибленні співпраці в галузі освіти та науки й обмін досвідом у сфері цифровізації державних послуг, а також у продовженні взаємодії в галузі розмінування.

Зеленський повідомив про намір відкрити Посольство України у Гватемалі найближчим часом.