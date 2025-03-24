Мінкультури занесло садибу Євменія Зеленського у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Міністерство культури і стратегічних комунікацій занесло садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Згідно з наказом №265 від 24 березня об'єкт внесено в держреєстр як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення.

Київській міській військовій адміністрації доручено: поінформувати власника пам’ятки культурної спадщини або уповноважений ним орган про занесення пам’ятки культурної спадщини до Держреєстру; протягом 2025 року, але не пізніше 6 місяців після припинення/скасування воєнного стану в Україні, забезпечити приведення облікової документації на пам’ятку у відповідність до цього наказу та формування облікової справи на пам’ятку культурної спадщини у паперовій та електронній формах.

Крім того, доручено забезпечити: розробку та затвердження науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання території пам’ятки; розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки культурної спадщини, зазначеної в пункті першому цього наказу; подання заяви про внесення встановлених документацією обмежень у використанні земель до Державного земельного кадастру.

Як повідомлялося, на будівлю на вул. Кониського, 22, т.зв. садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття, у січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), було накладено арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження. Згідно з Генеральним планом м.Києва, ця ділянка входить у межі історичного ареалу столиці, а на проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

19 липня, попри накладений арешт, невстановлені особи, порушуючи обмежувальні вимоги, із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок. Залишився лише підвальний поверх та вхідна група.

21 липня за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва за фактом руйнування будівлі було порушено кримінальне провадження. 22 липня в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що будівлю не внесли до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини, оскільки Київська міська державна адміністрація (КМДА) не надала необхідної для внесення до переліку облікової документації.

Того ж дня співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець заявив, що столична влада змусила забудовника і власників історичної будівлі відновити її власним коштом. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада подасть до суду на забудовника і власників "садиби Зеленських" і що Київ не передавав власнику будівлі землю під садибою, що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт.

23 липня співвласнику садиби Зеленських у Києві, який дозволив її знести, повідомили про підозру в умисному знищенні майна, заарештованого судом (ч. 1 ст. 388 КК України). 23 липня в КМДА підписали меморандум із власниками садиби Зеленських про відновлення будівлі.