Інтерфакс-Україна

Події

16:57 24.03.2025

Мінкультури утворило робочу групу для вивчення поточного стану збереження держмайна в Києво-Печерській лаврі

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Мінкультури утворило робочу групу для вивчення поточного стану збереження держмайна в Києво-Печерській лаврі

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України утворило робочу групу для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке закріплено на праві оперативного управління за Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини.

Згідно з наказом №242 від 12 березня, Мінкультури доручило робочій групі здійснити зазначені заходи протягом березня 2025 року, і за результатами проведеної роботи надати звіт та внести відповідні пропозицій.

Як повідомлялося, 5 березня Мінкультури утворило комісію з перевірки наявності та визначення історичної і наукової цінності останків святих в гробницях Ближніх і Дальніх печер Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Теги: #мінкультури #києво_печерська_лавра

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