Інтерфакс-Україна

Події

16:39 24.03.2025

Двом львівським посадовцям оголосили про підозру у заволодінні майже 4 млн грн бюджетних коштів

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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили двох посадовців, причетних до заволодіння майже 4 млн грн, виділеними на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячої лікарні, повідомляє пресслужба Теруправління Бюро у Львівській області.

За даними слідства, директор державного підприємства під час виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячої лікарні вніс свідомо неправдиві відомості в частині розрахунку вартості її виготовлення.

"Інший посадовець, зловживаючи службовим становищем, перерахував на адресу згаданого ДП майже 4 млн грн бюджетних коштів, які надалі було привласнено", – йдеться у повідомленні.

Цьому посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Натомість директору держпідприємства детективи територіального управління повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Водночас у Львівській ОВА повідомили, що один із викритих посадовців є працівником управління капітального будівництва Львівської ОДА.

Як зазначено, "сьогодні вирішуватиметься питання про відсторонення посадовця від виконання службових обов'язків".

Теги: #беб #львівська_область

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