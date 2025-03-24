Двом львівським посадовцям оголосили про підозру у заволодінні майже 4 млн грн бюджетних коштів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили двох посадовців, причетних до заволодіння майже 4 млн грн, виділеними на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячої лікарні, повідомляє пресслужба Теруправління Бюро у Львівській області.

За даними слідства, директор державного підприємства під час виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячої лікарні вніс свідомо неправдиві відомості в частині розрахунку вартості її виготовлення.

"Інший посадовець, зловживаючи службовим становищем, перерахував на адресу згаданого ДП майже 4 млн грн бюджетних коштів, які надалі було привласнено", – йдеться у повідомленні.

Цьому посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Натомість директору держпідприємства детективи територіального управління повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Водночас у Львівській ОВА повідомили, що один із викритих посадовців є працівником управління капітального будівництва Львівської ОДА.

Як зазначено, "сьогодні вирішуватиметься питання про відсторонення посадовця від виконання службових обов'язків".