У Києві посилять контроль за паркуванням авто у дворах - МВА

У Києві посилять контроль за паркуванням авто у дворах через перешкоди у розгортанні рятувальних операцій після ворожих атак, повідомив глава міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

"Цими вихідними Київ пережив масовану дронову атаку. росіяни щоразу застосовують все більш цинічні, терористичні тактики, б'ють по житловій інфраструктурі. На окремих локаціях, в житлових кварталах – рятувальники стикнулися з проблемою доступу до місць ураження. Відтак виникають складнощі і в розгортанні рятувальних робіт. Двори настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо", - написав він в телеграм-каналі в понеділок.

Глава МВА повідомив, що дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Також до цього процесу будуть залучені керуючі компанії, ОСББ, ЖБК. Він також доручив Департаменту транспортної інфраструктури розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури, спільно з Департаментом фінансів визначити джерела фінансування таких робіт.

"РДА та комунальні підприємства повинні забезпечити виконання робіт згідно з розробленим і затвердженим планом. Долучаємо до цього завдання й ДСНС Києва. Спільно з міськими департаментами вони визначать перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки", - написав він.

"Відразу скажу, це не швидкий процес. Але розпочинаємо", - зазначив Ткаченко.

Глава МВА поросив киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб.

"Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди. Зрештою, ми тримаємо громаду в курсі загроз, їх наближення, ризиків і наслідків. Тому важливо не просто брати цю інформацію "до відома", а подавати приклад відповідальної громадянської поведінки", - наголосив він.