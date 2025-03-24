Мінсоцполітики запустило кампанію на підтримку стратегії демографічного розвитку України

В Україні стартує комунікаційна кампанія "Обираємо бути українцями", ініційована Міністерством соціальної політики, вона спрямована на підвищення обізнаності та стимулювання конкретних дій, що допоможуть подолати демографічні виклики та зміцнити суспільну згуртованість, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики в понеділок.

"Мета цього проєкту — підтримувати родину, спільноту та тих, хто потребує допомоги. Вибір мови, культури, здоров’я, добробуту, батьківства та безбар’єрного суспільства формує нашу ідентичність і майбутнє України. Можна народитися українцем і мати відмітку в паспорті, але лише зараз, під час війни, ми робимо свідомий вибір — бути українцями", — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Україна стикається з демографічними викликами: низька народжуваність, масштабна міграція, старіння населення та скорочення працездатної частини суспільства, у відповідь на ці проблеми й було розпочато кампанію.

"Перший етап кампанії — відеоманіфест, який через реальні людські історії акцентує увагу на необхідності змін і розкриває ключові напрями стратегії. Серед них — рівні можливості для всіх, де важливими є підтримка, інклюзивність і прийняття різноманіття; підтримка народжуваності та родин, забезпечення доступу до якісної медицини та соціальних послуг, а також створення умов для комфортного батьківства; активне довголіття, що включає профілактику здоров'я, економіку догляду, вікове різноманіття в бізнесі та нові можливості для самореалізації", - йдеться в повідомлені.

Інформаційна кампанія ініційована Міністерством соціальної політики за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та уряду Великої Британії.