Інтерфакс-Україна

Події

16:15 24.03.2025

Реєстрація в "єЧерзі" з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП

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Реєстрація в електронній черзі перетину кордону "еЧерга" для вантажівок від 3,5 тонн з 25 березня стане доступною на восьми міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) з 23, на які вона має поширитись.

"Триває масштабування системи "еЧерга" для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн. Зокрема, 25 березня о 12:00 для таких вантажівок відкриється запис до онлайн-черг на низці пунктів пропуску", - повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій (Мінвідновлення) у понеділок.

"еЧерга" для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн з 25 березня стане доступною на восьми МАПП: Угринів-Долгобичув (Польща), Чоп-Захонь (Угорщина), Порубне-Сірет (Румунія), Россошани-Брічень (Молдова), Старокозаче-Тудора (Молдова), Малоярославець 1 - Чадир-Лунга (Молдова), Рені-Джурджулешти (Молдова), Орлівка-Ісакча (Румунія).

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що реєстрація в електронній черзі перетину кордону "еЧерга" для малотоннажного транспорту буде поширена на 23 пункти пропуску.

Тривалий час система була доступна лише вантажівкам масою понад 7,5 тонн. За цей час вона довела свою ефективність та необхідність, заявив Кулеба.

Як відомо, в грудні 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно якій реєстрація в електронній черзі перетину кордону "єЧерга" стає доступною для легкових автомобілів і фур вагою менше ніж 7,5 тонн.

Теги: #ечерга #вантажівки

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