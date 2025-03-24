У найближчі дні на значній території України очікуються дощі

Вночі 25 березня у північних, більшості західних і центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 9-14°, на півдні країни 13-18°.

У Києві 25 березня вночі дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 березня найвища температура вдень була 20,3° в 1921р., найнижча вночі -14,3° в 1895р.

У середу, 26 березня, вночі у східних областях України, вдень в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті місцями дощі; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та в південних областях 13-18°.

У Києві 26 березня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.