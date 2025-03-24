Китай спростував повідомлення щодо переговорів про участь у миротворчій місії в Україні

Речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь у понеділок, 24 березня, заявив на пресконференції, що повідомлення про обговорення участі Китаю в миротворчих силах в Україні є неправдивими, передає китайське видання Global Times.

"У відповідь на запитання журналіста, який послався на повідомлення німецького Welt am Sonntag про те, що МЗС Китаю обговорювало у Брюсселі можливість приєднання Китаю до українських миротворчих сил, та запитуючи підтвердження того, чи розглядає Китай розгортання військ в Україні в рамках такої місії та на яких умовах, представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що "повідомлення абсолютно не відповідає дійсності", - передає видання.

Го Цзякунь підтвердив, що позиція Китаю щодо війни в Україні, або "української кризи" як її називають офіційні кола Пекіну, залишається "послідовною та однозначною".

Напередодні Welt am Sonntag з посиланням на дипломатичні кола ЄС писав, що китайські дипломати в Брюсселі провели консультації з Європою щодо доцільності своєї потенційної участі в миротворчій місії для України. Європейські політики відповіли, що включення Китаю до можливої миротворчої місії може вплинути на позицію Москви щодо прийняття миротворців.

У 2023 році Китай запропонував власний "мирний план", який підтримала Бразилія.