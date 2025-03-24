Національна гвардія України та Укрпошта презентували марку з нагоди 11-річчя НГУ

"Укрпошта" і Національна гвардія України (НГУ) презентували марку "Національна гвардія України, 11 років на захисті країни" в рамках проєкту "Власна марка".

"Це не перша марка, яку забезпечуємо Національній гвардії України, і впевнений, що не остання. Безумовно підрозділи героїчно беруть участь у звільненні і захисті багатьох населених пунктів. Кожен раз, коли ми працюємо в цих населених пунктах, ми співпрацюємо з підрозділами Національної гвардії, вони нам допомагають, підказують, як забезпечити так, щоб більша кількість наших працівників не була поражена і не вичерпно виконувала наше завдання", - сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час урочистої церемонії спецпогашення марки в Києві.

Національній гвардії України виповнюється 11 років в середу, 26 березня. Історія формування оновленої Національної гвардії розпочалась у 2014 році, коли після Революції Гідності, анексії Криму та загострення ситуації на сході України виникла необхідність ефективно протидіяти спробам захоплення місцевих органів влади, захищати територіальну цілісність України, посилювати кордони та безпосередньо давати відсіч збройній агресії РФ.

Національна гвардія України – це унікальна структура, яка виконує широкий спектр військових та правоохоронних завдань. З 24 лютого 2022 року гвардійці були одними з перших, хто прийняв бій. У світову історію увійдуть оборона Маріуполя, Рубіжного, Сєвєродонецька і Бахмута. Досягненням гвардійців є також вклад в успішний контрнаступ на Харківщині та звільнення від окупантів багатьох населених пунктів Херсонщини.

Ювілейний набір, присвячений 11-ї річниці НГУ включає номерний марковий аркуш з унікальними марками та брендований конверт. Дизайн набору марок та конверт був розроблений Національною гвардією та символізує її роль у захисті держави та громадян України. Тираж набору лімітований та складає лише 1,4 тис. примірників.

"Мені дуже приємно, для мене це велика честь, бути сьогодні тут, на урочистій церемонії спеціального погашення поштової марки, присвяченої 11-річниці створення Національної гвардії України. Національна гвардія України досить молоде військове формування, яке було переформатовано з внутрішніх військ. З усіма недоліками внутрішніх військ було покінчено, і зараз ми є новим, сучасним підрозділом, який разом з Силами оборони України невпинно стримує ворога, який розвивається, який не стоїть на місці, і в деяких показниках виходить на перші місця за розвитком технології, за розвитком системи управління", - зазначив перший заступник командувача НГУ Вадим Гладков.