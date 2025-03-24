Інтерфакс-Україна

Події

09:14 24.03.2025

ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

2 хв читати
ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях.

Також підтверджено факт нелегального вивезення 164 археологічних артефактів із окупованого Криму, знайдених під час розкопок античних міст "Німфей" і "Пантікапей".

З 2022 року російські музеї проводять системну пропагандистську діяльність на окупованих територіях:організовують виставки, лекції та освітні програми, спрямовані на легітимізацію окупації. Їхня мета — інтегрувати українські музеї в російський культурний простір та знищити українську ідентичність.

Як зазначає ГУР у телеграм, "Серед причетних осіб: іріна жукова – директорка "всєросійского історіко-етноґрафічєского музєя", яка у 2024 році організувала в тимчасово окупованій Луганській області виставку "єдність крізь віки" для пропаганди "історичного зв’язку Донбасу з росією"; алєксандр школьнік – директор "музєя вєлікойотєчєствєнной войни", на базі якого у 2023 році проводили навчання для музейників з окупованого Донецька щодо просування російської історії серед відвідувачів музеїв. До списку "викрадачів спадщини" внесено також голову служби зовнішньої розвідки рф сєрґєя наришкіна, очолювані ним фонд "Історія Вітчизни" та російське історичне товариство, що має 7 філій на тимчасово окупованих територіях України.

На порталі War&Sanctions (https://war-sanctions.gur.gov.ua/) зібрано дані про 996 викрадених об’єктів і 260 осіб, причетних до пограбування української культурної спадщини, викривлення історії та стирання української ідентичності.

ГУР МО наголошує ― усі, хто намагається переписати історію та знищити українську національну ідентичність, отримають справедливу відплату.

 

Теги: #окупанти #артефакти #гур_мо #викрадення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 22.03.2025
ГУР: За три роки повернули з неволі 4306 осіб під час обмінів та 469 поза обмінами, репатрійовано понад 7 тисяч тіл Оборонців

ГУР: За три роки повернули з неволі 4306 осіб під час обмінів та 469 поза обмінами, репатрійовано понад 7 тисяч тіл Оборонців

15:48 21.03.2025
Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

15:46 21.03.2025
Авто з двома російськими офіцерами вибухнуло у тимчасово окупованому Скадовську – ГУР Міноборони України

Авто з двома російськими офіцерами вибухнуло у тимчасово окупованому Скадовську – ГУР Міноборони України

14:16 20.03.2025
У Білгородській області РФ знищено командний пункт окупантів – Генштаб

У Білгородській області РФ знищено командний пункт окупантів – Генштаб

11:02 10.03.2025
Дрони ГУР атакували НПЗ в Самарській області РФ - джерела

Дрони ГУР атакували НПЗ в Самарській області РФ - джерела

18:02 06.03.2025
ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

09:58 03.03.2025
До Міжнародного легіону ГУР МОУ приєднався підрозділ Номад, який складається з корінних народів РФ

До Міжнародного легіону ГУР МОУ приєднався підрозділ Номад, який складається з корінних народів РФ

18:08 27.02.2025
В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

16:20 27.02.2025
В Копанях Запорізької області знищений командно-спостережний пункт окупантів – Генштаб ЗСУ

В Копанях Запорізької області знищений командно-спостережний пункт окупантів – Генштаб ЗСУ

19:12 25.02.2025
Віцепрем’єр Федоров закликав українців на окупованих територіях повідомляти про штаби і табори окупантів у чатботі

Віцепрем’єр Федоров закликав українців на окупованих територіях повідомляти про штаби і табори окупантів у чатботі

ВАЖЛИВЕ

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

ОСТАННЄ

Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранена

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 117 од. автотехніки

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА