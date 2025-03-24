Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури

Російські війська ввечері неділі та в ніч на понеділок обстріляли Дніпропетровську область, внаслідок чого є постраждалий та пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ввечері неділі агресор ще раз вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Застосував дрон-камікадзе. Обстріляв її і зранку. Яких збитків завдано – уточнюється.

Також вночі окупанти атакували Нікополь з РСЗВ "Град". Постраждав 35-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Рятувальники вогонь загасили. Пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство. Понівечені 3 багатоквартирних будинки, авто.

Вранці понеділка російська армія вдарила по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки з'ясовуються.

Лисак додав, що підрозділи ПвК "Схід" ліквідували в області 2 ворожі БпЛА.