Інтерфакс-Україна

Події

08:34 24.03.2025

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранена

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Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранена

Російські війська за добу 449 обстрілів по 13 населеним пунктам Запорізької області, є поранена, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в його телеграмі.

Глава ОВА зазначив, що жінка постраждала внаслідок ворожої атаки по обласному центру.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Малій Токмачці, а 272 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Веселянку, Новоіванівку, П'ятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 9 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне, а 163 артобстріли завдано по території  П'ятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Разом з тим, надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

У ефірі телемарафону Федоров розповів, що окупанти зосередили увагу на обстрілах Комишувахи, Малокатеринівки та Біленького, а також обласного центру Запоріжжя.

"Так, вчора вночі ворог 5-ма БпЛА типу "шахед" атакував обласний центр. Вчергове постраждали люди і є поранені", - сказав глава ОВА.

За його словами, в неділю постраждала 64-літня жінка, якій медики надали допомогу одразу на місці. Також частково зруйновані три житлові будинки.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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