Інтерфакс-Україна

Події

08:16 24.03.2025

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

1 хв читати
Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 57 ворожі БпЛА, 36 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни", - сказано в телеграмі.

Зокрема, 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повідомляється, що в ніч на 24 березня (із 20.00 23 березня) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

 

Теги: #збиття #пс_зсу #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 23.03.2025
Захисники України в ніч на 23 березня знищили 97 з 147 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 23 березня знищили 97 з 147 задіяних ворогом дронів

08:06 23.03.2025
Кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ зросла до трьох

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ зросла до трьох

08:55 22.03.2025
Повітряні сили: за ніч збито 100 зі 179 ворожих БпЛА, 63 локаційно втрачені

Повітряні сили: за ніч збито 100 зі 179 ворожих БпЛА, 63 локаційно втрачені

08:23 21.03.2025
Уночі на підступах до Києва зафіксували 74 ворожі дрони

Уночі на підступах до Києва зафіксували 74 ворожі дрони

08:25 19.03.2025
Захисники України в ніч на 19 березня знищили 72 зі 145 ворожих дронів

Захисники України в ніч на 19 березня знищили 72 зі 145 ворожих дронів

08:55 17.03.2025
Окупанти вночі атакували дронами Одеський район, постраждала людина, пошкоджені дитсадок і приватний будинок, 500 абонентів без світла

Окупанти вночі атакували дронами Одеський район, постраждала людина, пошкоджені дитсадок і приватний будинок, 500 абонентів без світла

09:19 16.03.2025
Через атаку ворожих БпЛА сталося загорання на території підприємства у Фастівському районі - Калашник

Через атаку ворожих БпЛА сталося загорання на території підприємства у Фастівському районі - Калашник

08:59 15.03.2025
Захисники України в ніч на 15 березня знищили 130 із 178 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 15 березня знищили 130 із 178 задіяних ворогом дронів

09:13 04.03.2025
ПС ЗСУ: вночі збито 65 з 99-ти ворожих БпЛА, 32 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

ПС ЗСУ: вночі збито 65 з 99-ти ворожих БпЛА, 32 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

08:34 03.03.2025
Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

ВАЖЛИВЕ

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися - джерела

Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранена

Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 117 од. автотехніки

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

24 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворожі "калібри" залишаються в Чорному морі - ВМС

Волц: США обговорюють можливість повернення депортованих до РФ українських дітей

Адміністрація Трампа позбавить легального статусу понад 500 тисяч мігрантів - ЗМІ

Росіяни обстріляли 13 громад Сумської області, є жертви та поранені - ОВА

Постраждав чоловік внаслідок атаки в одному з районів Київщини - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА