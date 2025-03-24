Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 57 ворожі БпЛА, 36 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни", - сказано в телеграмі.

Зокрема, 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повідомляється, що в ніч на 24 березня (із 20.00 23 березня) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.