Інтерфакс-Україна

Події

07:47 24.03.2025

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

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Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки міністерства оборони України, ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області РФ, повідомила пресслужба командування.

"Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області рф", - сказано в повідомленні.

У ССО пояснили, що Ка-52 - ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

"Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації - замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України", - додали у командуванні.

 

Теги: #тил #ссо #ворог

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