24 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1125 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1125 RUSSIAN AGRESSION

24 березня в Україні та світі відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом, День фтізіатра.

Також сьогодні Міжнародний день боротьби з депресією, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв.

Цього дня англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз (1802), було запатентовано першу друкарську складальну машину (1822) і продано перший американський автомобіль (1898).

Надання почесної відзнаки "Місто-герой України" Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці (2022). Присвоєно відповідно до Указу Президента України від 24.03.2022 р. № 164/2022.

Православна церква вшановує пам’ять святителя Артемія.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначають за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щороку 24 березня - у день, коли 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу. У 1905 році вчений отримав Нобелівську премію в галузі медицини.

Цей День було засновано 1982 року за рішенням ВООЗ і Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом і легеневими захворюваннями, його було приурочено до 100-річчя від дня відкриття збудника туберкульозу - палички Коха. У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила туберкульоз національним лихом, а день 24 березня - Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. З 1998 року він отримав офіційну підтримку ООН.

Туберкульоз - інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. І без відповідного лікування людина, хвора на активну форму туберкульозу, щороку може заразити в середньому 10-15 осіб. За даними ВООЗ, туберкульозними бактеріями інфіковано близько чверті населення світу, щодня від цієї хвороби, якій можна запобігти, і яку можна вилікувати, помирає майже 3500 людей, а майже 30 000 людей хворіють на неї (більшість із яких - жителі країн, що розвиваються).

Міжнародний день боротьби з депресією

Щорічно 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з депресією, з метою привернення уваги людей до проблем психічного здоров'я.

Депресія (від латинського "deprimo" - "пригнічувати", "тиснути") - найпоширеніший психічний розлад, за якого у хворого зникає інтерес до життя, знижується самооцінка і працездатність, переважає поганий настрій, пригніченість і сильне почуття провини. На думку лікарів, це серйозне захворювання, яке потребує професійного лікування. Ще Гіппократ описав його під назвою "меланхолія".

Залежно від кількості симптомів і ступеня їхньої тяжкості, депресію поділяють на легку, помірну або важку. Останній варіант призводить до повної непрацездатності людини - втрати сну, апетиту, загальмованості мислення та суїцидальних нахилів, тому потребує госпіталізації.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

Генеральна асамблея ООН затвердила дату 24 березня як Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв своєю резолюцією A/RES/65/196 від 21 грудня 2010 року.

Питання про застосування права на встановлення істини нерідко піднімається в контексті грубих порушень прав людини і серйозних порушень гуманітарного права. У випадках масових розправ, насильницького зникнення, зникнення безвісти, викрадення дітей і застосування тортур постраждалі особи та їхні родичі вимагають забезпечення обізнаності про ці події.

Право на встановлення істини передбачає отримання повних і докладних достовірних відомостей про події, що відбувалися, конкретні обставини цих подій та їхніх учасників, включно з інформацією про обставини, за яких було скоєно порушення, а також про причини цих порушень.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Марти Іванівни Закревської (Ментцер) (1885−1950), української співачки, педагогині;

125 років від дня народження Івана Семеновича Козловського (1900–1993), українського співака;

90 років від дня відкриття в Харкові (1935) пам’ятника Т. Шевченку;

70 років від дня народження Ігоря Йосиповича Білозіра (1955–2000), композитора, диригента, співака.

Ще цього дня:

1918 - Центральна Рада проголосила українську мову державною у банківській і торговельній сферах;

1933 - Закон Рейхстагу скасував громадянські свободи та передав надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру;

1933 - Набрав чинності закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69 % голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично скасовує Конституцію. Цим самим уся влада легально переходить до Гітлера;

1972 - Прем'єра фільму "Хрещений батько", що став одним із шедеврів світового кінематографу;

1972 - Пограбування United California Bank: з розбитого сейфа викрали 9 млн доларів;

1989 - У Львові відбувся перший політичний страйк в Україні;

1989 - У Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України;

2001 - Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені;

2022 - З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України надали відзнаку Місто-герой України таким населеним пунктам: Буча, Ірпінь, Миколаїв та Охтирка.

Церковне свято:

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святителя Артемія (Артемона), єпископа Солунського. Він жив і проповідував на зорі християнства - у 1-2 століттях.

Іменини: Володимир, Захар, Степан, Петро, Яків.