Інтерфакс-Україна

Події

22:59 23.03.2025

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 227 окупантів – Генштаб ЗСУ

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Російські війська втратили 227 осіб на покровському напрямку в неділю, 119 з них безповоротно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 227 окупантів, 119 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється про знищення 13 одиниць автомобільної техніки, бойову броньовану машину, антену БпЛА, багі, супутниковий термінал, мотоцикл та ворожу гармату. Крім того, значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три одиниці автомобільної техніки, реактивну систему залпового вогню та дві гармати загарбників.

У генштабі зазначили, що від початку доби на покровському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки, до цього часу тривають сім боєзіткнень . Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка та Гродівка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02s14UZb4dNm9AqhQBQ39fh77umtkCkgQNtqWiB4HG48VpQE1xUvBoRzfbfvGXKTvpl

Теги: #генштаб #зведення

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