На Херсонщині через російські атаки поранено 4 цивільних

У Херсоні та області в неділю внаслідок ворожих атак поранено чотирьох цивільних, повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, протягом 23 березня 2025 року російські військові обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії, атакували з БпЛА та FPV-дронів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 19:00 відомо про чотирьох поранених внаслідок вибухів у Херсоні, Інгульці та Комишанах.

"Всі постраждалі госпіталізовані", - додали у відомстві.

Джерело: https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/pfbid02bF5fsTgmrB229ANmFKb3nPyU4R4n7SVMXsck4kmzKjpZtNHKDRsijpwmaWPbBYbUl?locale=uk_UA