Інтерфакс-Україна

Події

20:40 23.03.2025

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

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Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів до ще більшого тиску на Росію, щоб припинити її терор.

"Потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі", - сказав він у відеозверенні в неділю ввечері.

Президент зазначив, що в кількох регіонах внаслідок ворожих атак було кілька жертв.

"В Києві три людини загинули через російські дрони. Батько з донькою – п’ять років було дитині. Російський удар напередодні в Запоріжжі забрав життя цілої родини – мама, тато, донька. Мої співчуття всім рідним і близьким", - сказав він.

 

 

 

Теги: #тиск #зеленський #рф

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