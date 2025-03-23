В найближчі дві доби у більшості регіонів України очікуються дощі - Укргідрометцентр

В понеділок, 24 березня, у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині очікуються дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни близько 0°. Вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°.

В Києві дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 24 березня в Києві була зафіксована в 1913 році і склала 19,3° тепла, найнижча вночі – 15,9° нижче нуля в 1883 році.

У вівторок, 25 березня, вночі в Україні, крім півдня та сходу, вдень у північно-східній, східній частиних та на Закарпатті помірні дощі.

На решті території без опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла, у північних та північно-східних областях 7-12° тепла.

В Києві вночі помірний, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.