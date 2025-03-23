Інтерфакс-Україна

Події

12:26 23.03.2025

Росіяни за тиждень випустили по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

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Росіяни за тиждень випустили по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

Російські окупанти в ніч на 23 березня атакували Україну, використавши майже 150 ударних дронів. Станом на ранок неділі відомо про десятьох постраждалих, серед яких дитина, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Такі атаки – щоденні. За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована", - наголосив Зеленський у повідомленні в телеграм-каналі.

Він відзначив, що потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися.

"Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну", - підкреслив президент.

Теги: #дрони #зеленський #обстріли

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