Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на Київ
Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) цієї ночі працювала над ліквідацією наслідків російської атаки БпЛА на Київ.
"Команда загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працювала у двох районах столиці, де найбільше була потрібна допомога. До реагування долучився екіпаж волонтерів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Полтавській області", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.
Волонтери спільно з рятувальниками ДСНС України евакуювали постраждалих та передали "швидкій" для подальшої госпіталізації. Вони надали першу домедичну допомогу 5 особам. Крім цього волонтери надавали першу психологічну допомогу постраждалим та всебічно підтримували рятувальників під час аварійно-рятувальних робіт.
На місці працював пункт допомоги УЧХ, де люди могли випити чаю та зарядити мобільні пристрої.
Як повідомлялось, внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ вночі з суботи на неділю загинули троє людей, серед яких 5-річна дитина. Падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано у п'яти районах Києва. Повітряна тривога тривала 05 год. 13 хв (з 20:39 по 01:52).