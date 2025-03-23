Інтерфакс-Україна

Події

11:15 23.03.2025

Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на Київ

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Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на Київ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) цієї ночі працювала над ліквідацією наслідків російської атаки БпЛА на Київ.

"Команда загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працювала у двох районах столиці, де найбільше була потрібна допомога. До реагування долучився екіпаж волонтерів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Полтавській області", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Волонтери спільно з рятувальниками ДСНС України евакуювали постраждалих та передали "швидкій" для подальшої госпіталізації. Вони надали першу домедичну допомогу 5 особам. Крім цього волонтери надавали першу психологічну допомогу постраждалим та всебічно підтримували рятувальників під час аварійно-рятувальних робіт.

На місці працював пункт допомоги УЧХ, де люди могли випити чаю та зарядити мобільні пристрої.

Як повідомлялось, внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ вночі з суботи на неділю загинули троє людей, серед яких 5-річна дитина. Падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано у п'яти районах Києва. Повітряна тривога тривала 05 год. 13 хв (з 20:39 по 01:52).

Теги: #київ #допомога #тчху #учх

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