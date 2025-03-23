Кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ зросла до трьох

Троє людей, серед яких 5-річна дитина, загинули внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ, повідомляє КМВА станом на 7:30 в Телеграм.

"За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців", - йдеться в повідомленні КМВА.

Повітряна тривога тривала 05 год. 13 хв. (з 20:39 по 01:52).

Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:

Подільський район:

— падіння збитого БпЛА в промзоні. Без руйнувань.

— загоряння на 20 поверсі житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

Дніпровський район:

— пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

— пошкодження будівлі закладу громадського харчування, без пожежі.

— падіння уламків на багатоповерхівку. Без пожежі.

— пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку: вікно, підлогу та стелю.

Голосіївський район:

— падіння уламків та займання в нежитловій зоні - в 4-поверховій офісно-складській будівлі, на площі 2000 кв. м., також загоряння металевого контейнера.

Деснянський район:

— падіння уламків в лісопарковій смузі. Наразі ліквідовано.

Шевченківський район:

— падіння уламків в житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.