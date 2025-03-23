Інтерфакс-Україна

Події

04:10 23.03.2025

Двоє загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА на Київ - ДСНС

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Двоє людей загинули внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ в ніч на неділю, повідомляє телеграм-канал ДСНС.

Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб. За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.

Інформація оновлюється.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/40045

Теги: #київ #жертви #атака #бпла

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