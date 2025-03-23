Падіння уламків БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі Києва - КМВА
Падіння уламків російського БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі столиці, повідомляє в телеграм-каналі начальник КМВА Тимур Ткаченко.
" У Голосіївському районі падіння уламків. Встановлюється інформація щодо постраждалих та руйнувань", - написав Ткаченко.
Раніше він повідомив про те, що за попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/943
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