Падіння уламків БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі Києва - КМВА

Падіння уламків російського БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі столиці, повідомляє в телеграм-каналі начальник КМВА Тимур Ткаченко.

" У Голосіївському районі падіння уламків. Встановлюється інформація щодо постраждалих та руйнувань", - написав Ткаченко.

Раніше він повідомив про те, що за попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/943

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