Інтерфакс-Україна

Події

20:01 22.03.2025

Найбільший прапор України тимчасово приспустять через прогнозоване погіршення погоди

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Найбільший прапор України тимчасово приспустять через прогнозоване погіршення погоди

Найбільший прапор України тимчасово приспустять через прогнозоване погіршення погоди, повідомляє телеграм-канал КМДА у суботу увечері.

За прогнозом синоптиків, у Києві 23 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Відтак КО "Київзеленбуд", для збереження полотнища та флагштока, вирішено, що головний прапор буде приспущений до покращення погодних умов.

Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

 

Теги: #київ #захист #прапор #негода

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