Найбільший прапор України тимчасово приспустять через прогнозоване погіршення погоди, повідомляє телеграм-канал КМДА у суботу увечері.

За прогнозом синоптиків, у Києві 23 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Відтак КО "Київзеленбуд", для збереження полотнища та флагштока, вирішено, що головний прапор буде приспущений до покращення погодних умов.

Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.