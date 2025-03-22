Інтерфакс-Україна

Події

17:32 22.03.2025

Очільник МВС Клименко задекларував 1,8 млн грн доходів за 2024 рік

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Очільник МВС Клименко задекларував 1,8 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив 1 млн 839 тис. 909 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році його заробітна плата становила 1 560 939 грн, пенсія - 277 960 грн, разова виплата в Пенсійному фонді - 1 тис. грн і банківські відсотки - 10 грн.

Він також зазначив у декларації 460,9 тис. грн і $109,1 тис. на банківських рахунках, 930 тис. грн, $26,2 тис. і EUR500 готівкою.

Клименко володіє земельною ділянкою (1 046 кв. м) і будинком (47,5 кв. м) у селі Проців Київської області.

Як повідомлялося, Клименко задекларував 1,2 млн грн доходів за 2019 рік, 1,8 млн грн доходів за 2020 рік, 1,6 млн грн доходів за 2021 рік, 2 млн грн доходів за 2022 рік і 1,8 млн грн доходів за 2023 рік.

Теги: #клименко #декларація

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