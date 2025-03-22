Глава МЗС Литви: США вирішили загасити маяк миру, а Європа поки нічого не робить, щоб його знову запалити

Європейський союз має можливість зупинити війну в Україні та агресію РФ, але поки нічого для цього не робить, зазначив міністр закордонних справ Литви, ексдепутат Європейського парламенту (2014-2016) Габріеліус Ландсбергіс під час візиту до Грузії.

"Якщо бойові дії в Україні припиняться, Путін не захоче, щоб його війська повернулися додому, він розмістить їх деінде, і це не є доброю новиною для його сусідів. Я можу лише повторити, що ЄС має можливість зупинити все це, і майже ніколи не буває пізно знайти бажання це зробити", - написав Ландсбергіс у соцмережі Х в суботу.

Міністр вважає, що "виглядає так, ніби Європа втратила віру в себе, втратила віру в свою силу, забула, що ми насправді можемо щось змінити, що ми насправді можемо перемогти, якщо спробуємо, в Грузії, в Україні, в усіх країнах, яким обіцяли шлях до вступу в ЄС".

"США вирішили загасити маяк миру, який вони підтримували стільки років. А Європа поки що не робить нічого, щоб запалити його, або навіть надихнути сусідів, які очікують від нас, що ми збережемо його для них", - сказав він.

Глава МЗС Литви відзначив, що поки не можна сказати, "чи приїде хтось з ЄС на білому коні, щоб врятувати країни, які борються проти деспотичних режимів". "Цілком можливо, що натомість деспотичні режими будуть продовжувати зростати. Тож нам усім доведеться продовжувати боротися", - додав Ландбергіс.