Інтерфакс-Україна

Події

10:28 22.03.2025

Глава МЗС Литви: США вирішили загасити маяк миру, а Європа поки нічого не робить, щоб його знову запалити

2 хв читати
Глава МЗС Литви: США вирішили загасити маяк миру, а Європа поки нічого не робить, щоб його знову запалити

Європейський союз має можливість зупинити війну в Україні та агресію РФ, але поки нічого для цього не робить, зазначив міністр закордонних справ Литви, ексдепутат Європейського парламенту (2014-2016) Габріеліус Ландсбергіс під час візиту до Грузії.

"Якщо бойові дії в Україні припиняться, Путін не захоче, щоб його війська повернулися додому, він розмістить їх деінде, і це не є доброю новиною для його сусідів. Я можу лише повторити, що ЄС має можливість зупинити все це, і майже ніколи не буває пізно знайти бажання це зробити", - написав Ландсбергіс у соцмережі Х в суботу.

Міністр вважає, що "виглядає так, ніби Європа втратила віру в себе, втратила віру в свою силу, забула, що ми насправді можемо щось змінити, що ми насправді можемо перемогти, якщо спробуємо, в Грузії, в Україні, в усіх країнах, яким обіцяли шлях до вступу в ЄС".

"США вирішили загасити маяк миру, який вони підтримували стільки років. А Європа поки що не робить нічого, щоб запалити його, або навіть надихнути сусідів, які очікують від нас, що ми збережемо його для них", - сказав він.

Глава МЗС Литви відзначив, що поки не можна сказати, "чи приїде хтось з ЄС на білому коні, щоб врятувати країни, які борються проти деспотичних режимів". "Цілком можливо, що натомість деспотичні режими будуть продовжувати зростати. Тож нам усім доведеться продовжувати боротися", - додав Ландбергіс.

Теги: #війна #литва #ландсбергіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:05 21.03.2025
В МЗС Румунії заявили про необхідність підтримки України для досягнення миру

В МЗС Румунії заявили про необхідність підтримки України для досягнення миру

12:48 21.03.2025
Відновлено й відремонтовано 834 школи, які зазнали пошкоджень внаслідок російських атак

Відновлено й відремонтовано 834 школи, які зазнали пошкоджень внаслідок російських атак

11:50 21.03.2025
Сікорський: Росія могла б взяти на себе ініціативу та відмовитись від військової допомоги Ірану і КНДР

Сікорський: Росія могла б взяти на себе ініціативу та відмовитись від військової допомоги Ірану і КНДР

06:22 21.03.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:45 21.03.2025
Росіяни застосовують тактику масованих атак дронами по цивільній інфраструктурі України - Зарівна

Росіяни застосовують тактику масованих атак дронами по цивільній інфраструктурі України - Зарівна

22:55 20.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 військовослужбовців - Генштаб

22:49 20.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

15:39 20.03.2025
ЄС закликав РФ припинити війну

ЄС закликав РФ припинити війну

01:12 20.03.2025
Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

12:23 19.03.2025
Росія зацікавлена у продовженні війни, тому не треба йти на будь-які поступки щодо допомоги Україні - Зеленський

Росія зацікавлена у продовженні війни, тому не треба йти на будь-які поступки щодо допомоги Україні - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: за ніч збито 100 зі 179 ворожих БпЛА, 63 локаційно втрачені

Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 166 одиниць автотехніки

Троє постраждалих внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі

НАБУ та САП заявляють про загрозу втрати 1,6 млрд грн нібито через бездіяльність "Нафтогазу"

В Україну вже повернули понад чотири тисячі військовополонених

ОСТАННЄ

Більдт про інтерв’ю Віткоффа: Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

Кількість ворожих ударів по Україні знизилася вперше з вівторка - Генштаб ЗСУ

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені

Єрмак про обстріл Запоріжжя: РФ вкотре порушила припинення вогню і вбила 14-річну дитину в Запоріжжі

Передача ЗАЕС в управління США могла б зумовити повернення контролю України над станцією, вважає Климпуш-Цинцадзе

Повітряні сили: за ніч збито 100 зі 179 ворожих БпЛА, 63 локаційно втрачені

Ворог продовжує атакувати дронами Київщину, є наслідки в трьох районах

Одна людина загинула та 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Ворог атакував Київ вночі 52-ма дронами, сталася пожежа у багатоповерхівці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА