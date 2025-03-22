Інтерфакс-Україна

Події

09:47 22.03.2025

Кількість ворожих ударів по Україні знизилася вперше з вівторка - Генштаб ЗСУ

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Кількість ворожих ударів по Україні знизилася вперше з вівторка - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у п'ятницю завдали по України 85 авіаударів, що менше, ніж позаминулої доби (94), але більше, ніж у середу (72) та вівторок (65), а також завдали одного ракетного удару, тоді як у четвер було три, у середу - один, до того не було з вихідних.

Як випливає з повідомлень Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, окупанти також знизили кількість авіабомб, які скидають по території України щодоби (у п'ятницю 134, у четвер 151, у середу 123). Також противник здійснив 6 тис 407 артилерійських обстрілів, що менше, ніж у четвер (6 тис 449), але більше, ніж у середу (6 тис) та у минулі три доби (не більше 5,8 тис за день).

Кількість боєзіткнень на всіх фронтах українсько-російської війни за минулу добу також знизилася - до 142 (у четвер було 166, у середу 155, у вівторок 140). Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку в Донецькій області, де відбулося 37 боєзіткнень, тоді як у четвер 54, у середу 47, у вівторок 39.

На курському напрямку у п'ятницю ситуація майже не змінилася: кількість боєзіткнень дещо зросла, інтенсивність артилерійських обстрілів навпаки знизилася уперше з середи. Кількість російських авіаударів по власній території лишилася незмінною.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #аналітика

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