Інтерфакс-Україна

Події

08:44 22.03.2025

Одна людина загинула та 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

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Одна людина загинула та 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Російські війська у п'ятницю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна людина загинула та 14 постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Томина Балка, Інгулець, Новотягинка, Берислав, Зміївка, Тягинка, Федорівка, Ольгівка, Крупиця, Урожайне, Червоний Маяк, Гаврилівка, Нововоронцовка, Милове, Дудчани, Осокорівка, Бургунка, Республіканець, Качкарівка, Золота Балка, Новорайськ, Михайлівка, Монастирське, Веселе та місто Херсон", - сказано в телеграмі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 14 - дістали поранення.

Також, за його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі та поцілили по території кладовища.

 

 

Теги: #поранені #херсонська_область #обстріли

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