Ворог обстрілював Дніпропетровщину, є постраждалий та пошкодження - ОВА
Російські війська з вечора п'ятниці обстрілювали Дніпропетровську область, є постраждалий та пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
"Від вечора під ворожим ударом були два райони Дніпропетровщини", - написав він в телеграмі.
Зокрема, на Синельниківщині потерпали Новопавлівська, Межівська та Великомихайлівська громади. Агресор застосовував безпілотники.
Там постраждав хлопець 14 років. Пошкоджені 2 приватні будинки, авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.
Лисак також зазначив, що на Нікопольщині окупанти атакували райцентр і Марганецьку громаду. Цілили з РСЗВ "Град", важкої артилерії, спрямовували БпЛА.
Пошкоджені підприємства, 6 приватних осель, 4 господарські споруди, лінія електропередач. Зруйнована електроопора вуличного освітлення. Загиблих та поранених немає.