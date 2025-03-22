Інтерфакс-Україна

Події

07:52 22.03.2025

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, є постраждалий та пошкодження - ОВА

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Ворог обстрілював Дніпропетровщину, є постраждалий та пошкодження - ОВА

Російські війська з вечора п'ятниці обстрілювали Дніпропетровську область, є постраждалий та пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора під ворожим ударом були два райони Дніпропетровщини", - написав він в телеграмі.

Зокрема, на Синельниківщині потерпали Новопавлівська, Межівська та Великомихайлівська громади. Агресор застосовував безпілотники.

Там постраждав хлопець 14 років. Пошкоджені 2 приватні будинки, авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.

Лисак також зазначив, що на Нікопольщині окупанти атакували райцентр і Марганецьку громаду. Цілили з РСЗВ "Град", важкої артилерії, спрямовували БпЛА.

Пошкоджені підприємства, 6 приватних осель, 4 господарські споруди, лінія електропередач. Зруйнована електроопора вуличного освітлення. Загиблих та поранених немає.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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