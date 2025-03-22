22 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1123 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1123 RUSSIAN AGRESSION

22 березня відзначають Всесвітній день водних ресурсів, День Балтійського моря, День таксиста, Міжнародний день тюленя, Міжнародний день байдикування.

Православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Василія Анкірського. Батьківська поминальна субота третього тижня Великого посту.

День підняття над смт Макаровом державного прапора України (2022).

Всесвітній день водних ресурсів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 193.

Свято було засноване, щоб об'єднати міжнародні зусилля у боротьбі з водною кризою і спонукати людей використовувати воду більш ефективно. Цікава пам'ятка була залишена давніми інками поблизу міста Куско (Перу). Там археологи відшукали систему водогону між водоспадами, які беруть свій початок в термальних джерелах на схилах гір.

Про проціджування, нагрівання і інші методи очищення води згадується ще в старовинних індійських літописах. Першим зв'язок між якістю води і здоров'ям людини побачив лікар Алкмеон, який жив в Давній Греції. Такої ж думки був і Гіппократ. В часи Середньовіччя про культуру води практично забули. Містяни скидали всі свої відходи у струмки, які відносили їх до великих річок. Тому водогони несли назад сильно забруднену воду. Через це виникали різноманітні інфекції.

У XVII-XVIII століттях почали масово застосовувати фільтрацію як засіб отримання чистої питної води. Для цього використовували систему піщаних фільтрів, через які проходила рідина. Перша муніципальна водоочисна станція з'явилася у шотландському місті Пейслі 1804 року.

День Балтійського моря

Популярний у Латвії, Німеччині, Естонії та інших країнах Балтії. Започаткували його ще 1986 року, а дату обрали на честь підписання Гельсінської Конвенції (1974 рік), яка проголошувала захист морського середовища.

Балтійське море з'явилося близько 15 тисяч років тому, його найбільша глибина становить 470 метрів, а середня — 51 метр.

День таксиста

Дату святкування обрали на честь початку роботи кебів (екіпаж для перевезення пасажирів з лічильником) у Лондоні 1907 року. Відомо, що ще за часів Римської імперії існували колісниці, на яких можна було проїхатися. Вартість проїзду визначалася за кількістю обертів колеса. Праця таксиста дуже відповідальна, адже потрібно добре орієнтуватися містом, бути професійним водієм та швидко знаходити спільну мову з різними людьми.

Міжнародний день тюленя

Він був започаткований, щоб привернути увагу людей до важливості тюленів в підтримці балансу морських екосистем. Вперше його відсвяткували 1982 року. Тюлені — важливий компонент морських екосистем, який відіграє вирішальну роль у підтримці харчового ланцюга і контролю над іншими видами.

День гордості Грифіндору

День гордості Грифіндору, який відзначається щорічно 22 березня, - присвячений вшануванню цінностей і спадщини одного з найвідоміших гуртожитків школи чаклунства і чарівництва Гоґвортс. Цей день є святом мужності, відваги, рішучості та духу героїзму, який визначає будинок Грифіндор.

Міжнародний день байдикування

Міжнародний день байдикування або Міжнародний день дурника, химерне свято, що відзначається 22 березня, запрошує всіх на мить відволіктися від повсякденної рутини і віддатися мистецтву абсолютно нічого не робити.

Цього дня народилися:

80 років від початку (1945) переможного бою відділу УПА "Галайда І" під командуванням В. Василяшка проти двох полків Червоної армії та спецвідділів НКВС поблизу с. Зіболки на Львівщині;

130 років від дня народження Василя Кириловича Авраменка (1895–1981), українського балетмейстера, хореографа, режисера, актора, педагога, дослідника українського народного танцю (США);

130 років від дня народження Івана Леонтійовича Ле (ім’я – Мойся) (1895−1978), українського письменника, журналіста, редактора, громадського діяча; за іншими даними народився 21.03.1895 р.;

130 років від дня народження Марії Володимирівни Сабат-Свірської (1895−1983), української оперної та камерної співачки, педагогині;

130 років від дня народження Георгія Миколайовича Тасіна (Розов) (1895−1956), українського кінорежисера, сценариста.

Ще цього дня:

1904 - У лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" уперше у світі опублікована кольорова фотографія;

1907 - У Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками;

1935 - В ефір вийшла перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;

1941 - Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста;

1943 - Майже все населення білоруського села Хатинь винищене німецькими колабораційними підрозділами;

1945 - Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван заснували в Каїрі Лігу арабських держав;

1957 - Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак;

1989 - Під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" установлено 109 світових рекордів;

1993 - "Intel " представив свій перший оригінальний процесор Pentium;

1999 - Перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;

2000 - Біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну;

2006 - Папа Римський перестав використовувати титул "Патріарх Заходу", що вживався з 450 року;

2016 - Теракт у Брюсселі. Пролунали 3 вибухи.

Церковне свято:

Святого священномученика Василія Анкірського

Василь Анкірський жив у провінції Галатія (Мала Азія). Він був лікарем, але пізніше став священиком і єпископом Анкіри. У той час повсюдно поширювалася аріанська єресь, прихильники якої стверджували, що Христос - не єдиносущний Богу-Отцю. Підтримував це і сам імператор Юліан, за що його назвали Відступником.

Василь Анкірський закликав вірян триматися православ'я - за це аріанський собор позбавив його сану. Але інший, православний Палестинський собор 230-ти єпископів, відновив Василя, і він продовжив свою проповідь.

Його схопили і судили, як державного злочинця. На суді Василь викрив імператора у відступництві, за що єпископа засудили до страти.

Іменини: Василь, Василина, Дарина, Таїсія.