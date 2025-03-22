Інтерфакс-Україна

Події

01:13 22.03.2025

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені – ДСНС

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До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що кількість постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Як повідомлялося, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/40012

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

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