До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені – ДСНС

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що кількість постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Як повідомлялося, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/40012