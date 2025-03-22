До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені – ДСНС
До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані", - сказано в повідомленні.
При цьому зазначається, що кількість постраждалих уточнюється.
Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.
Як повідомлялося, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/40012