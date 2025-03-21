У Подільському районі Києва сталося загоряння через падіння уламків збитого дрона на дах будинку - ОВА

Внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі сталося загоряння", - написав він в телеграмі.

За словами Ткаченка, на місце прямують рятувальники.

"Закликаю киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги!", - додав він.

Як повідомлялося, Сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози атаки російських ударних дронів в небі над Києвом.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/938