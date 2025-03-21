Інтерфакс-Україна

Події

21:27 21.03.2025

ЄС готує новий пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на 10 млн євро

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ЄС готує новий пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на 10 млн євро

Європейський Союз оголосив про підготовку нового пакета підтримки для незалежних медіа в Україні на загальну суму 10 млн євро, повідомила пресслужба міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).

"Як повідомили на офіційному сайті Делегації Європейського Союзу в Україні, дана ініціатива передбачає надання грантів різним медіа-інституціям, які, у свою чергу, підтримуватимуть окремих незалежних журналістів та медіа через субгранти", - сказано на сайті МКСК.

Зокрема, 3 млн євро - для "Інтерньюз Європа" (Internews Europe) на підтримку медіа в регіонах, постраждалих від війни, та для сприяння розслідувальній журналістиці.

2 млн євро - для "Репортери без кордонів" (Reporters Without Borders) на фінансування заходів із захисту журналістів, які перебувають у зоні ризику, та підтримки малих медіа.

1 млн євро - для Інституту масової інформації на підтримку малих і середніх медіа.

Ще 1 млн євро буде виділено на проєкти меншого масштабу, такі як Чорноморський фонд (Black Sea Foundation) та фестиваль Docudays.

Також додатково 3 млн євро будуть надані в межах нового конкурсу заявок у травні 2025 року. Вони будуть спрямовані на зміцнення місцевих і регіональних медіа та сприяння розслідувальній журналістиці в Україні.

Як зазначається, ініціатива спрямована на посилення стійкості українських медіа в умовах повномасштабної війни, забезпечення громадян якісною та достовірною інформацією, а також протидію дезінформації та маніпуляціям.

"Європейський Союз завжди був надійним прихильником незалежних медіа в Україні, оскільки вільна преса є основою демократії… Агресія росії виходить за межі поля бою: рф використовує масштабну дезінформацію, щоб підривати єдність і зменшувати міжнародну підтримку. Сильні незалежні медіа в Україні важливі як ніколи, і фінансування з боку ЄС допоможе забезпечити їхню сталу роботу", - цитує пресслужба МКСК посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову.

Зокрема, програма охопила два ключові напрями - розвиток журналістських розслідувань та підтримку локальних та регіональних медіа.

"Сьогодні як ніколи важливо підтримати незалежні медіа, які щодня інформують населення України та поширюють правду про загарбницьку війну росії проти України. Ми вдячні Європейському Союзу за цей внесок у зміцнення українського медіасередовища", - зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

У міністерстві пояснили, що подати заявку можна через основний портал ЄС, де доступні можливості для фінансування та участі в тендерах - портал фінансування та тендерів ЄС. Там представлено фінансування від різних програм ЄС, двостороннє фінансування для України, а також регіональні програми для громадянського суспільства Східного партнерства, глобальні інструменти для захисту прав людини та розвитку громадянського суспільства та інші можливості: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

У МКСК зазначили, що офіційний запуск програми запланований на травень. Наразі очікується відповідна офіційна інформація від Європейського Союзу.

 

Теги: #підтримка #медіа #єс

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