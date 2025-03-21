Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

За клопотання слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника управління охорони здоровʼя КМДА, який наразі обіймає посаду заступника директора КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія".

"Солом’янським районним судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 57 млн гривень", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, підозрюваний був затриманий під час спроби втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

СБУ викрила розкрадання з бюджету КМДА майже 60 млн грн, виділених на соцдопомогу паліативним хворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких - заступниці очільника департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів.

Крім того, під час розслідування встановлено, що директора КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія" безпідставно оформив собі 2-гу групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету. Саме цю "меддовідку" фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Всім чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.