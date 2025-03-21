Інтерфакс-Україна

Події

20:22 21.03.2025

СБС допомогли знищити російську РСЗВ "Ураган"

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Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України виявили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган", що прямувала на вогневий рубіж, і сприяла його знищенню, повідомляється в Телеграм-каналі СБС у п'ятницю.

"Завдяки коригуванню операторів СБС українська реактивна артилерія завдала точного удару касетною бойовою частиною. Боєкомплект "Урагану" здетонував, а за попередніми даними, знищено двох окупантів, які входили до складу екіпажу системи", - йдеться в повідомленні.

БМ-27 "Ураган" — реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, здатна завдавати ударів осколково-фугасними та касетними боєприпасами на відстань до 35 км.

 

Теги: #дрони #сбс #рсзв #рф

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