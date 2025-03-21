Інтерфакс-Україна

Події

19:06 21.03.2025

Ворог атакував Краснопілля і Рожковичі на Сумщині: троє людей загинуло, четверо поранено

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Ворог атакував Краснопілля і Рожковичі на Сумщині: троє людей загинуло, четверо поранено

Окупанти скинули декілька бомб на Краснопілля та атакували безпілотником мотоцикл на Сумщині, 3 людини загинуло, ще 4 дістали поранень, повідомила облпрокуратура.

"За даними слідства, 21 березня 2025 року упродовж години окупанти скинули щонайменше 6 керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району. Унаслідок атаки ворога, станом на 19 годину, загинуло 3 особи, ще 2 - поранені", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Пошкоджено та знищено низку адміністративних будівель та приватних будинків.

"Також близько 16:00 окупанти атакували мотоцикл, який рухався по селищу Рожковичі Шосткинського району. Унаслідок чого 55-річний водій та 44-річний пасажир отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної та Шосткинської окружної прокуратур проводяться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

 

Теги: #жертви #атака #сумська_область

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