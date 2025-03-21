Єрмак: ми вітаємо ідеї жорстких економічних дій проти Росії, якщо вона не припинить вогонь

Російські намагання обдурити міжнародну спільноту фальшивою згодою на припинення вогню не спрацюють, впевнений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Намагання росіян всіх обдурити і вдавати, що вони "дотримуються припинення вогню" не спрацюють, як і фейки про удари по газовій станції. Ми вітаємо ідеї жорстких економічних дій проти росії, якщо вона не припинить вогонь", - написав Єрмак в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Генеральний штаб ЗСУ спростував звинувачення з боку ворога, що нібито українські сили обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" на російській Курщині. Військові наголосили, що зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Генштаб додав, що "вже сьогодні противник посилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії. Він також додає, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.