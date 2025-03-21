В результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, четверо поранені – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

В п'ятницю, 21 березня, росіяни продовжували обстріли населених пунктів Донецької області. В результаті ударів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Вдень росіяни скинули на Костянтинівку 3 авіабомби – вбили 78-річну жінку, поранили двох людей. Пошкоджені 36 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення, інфраструктурний об'єкт, 5 ліній електропередач, 2 газогони, 3 гаражі і 2 автомобілі", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, ще 2 людини поранено у Мирнограді. У місті також пошкоджено 4 будинки.

"Атаки на цивільних не припиняються. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - закликав голова ОВА.