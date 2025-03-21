Інтерфакс-Україна

Події

18:10 21.03.2025

В Армія+ запустилося опитування про ставлення до військової служби - Міноборони

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В Армія+ запустилося опитування про ставлення до військової служби - Міноборони

У застосунку Армія+ запустилося нове опитування про ставлення захисників і захисниць до військової служби, повідомило Міністерство оборони України.

"З Армія+ ми довели, що зміни у війську можливі. Необхідна лише платформа, де можна поділитися думкою. Сьогодні запустилося важливе опитування, у якому закликаю брати участь, оскільки воно прямо впливатиме на реформи. Це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти", — наводяться в повідомленні на сайті відомства слова заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

Як повідомляється, через 16 питань Головне управління реагування на кризові ситуації (ГУРКС) планує виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. Опитування триватиме три тижні. Всі відповіді повністю анонімні.

Загалом від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 тис. відповідей. У середньому близько 20 тис. користувачів відгукуються на питання, які порушено в застосунку. Найпопулярнішим стало опитування про розвиток програми підтримки військовослужбовців Плюси. Його пройшли майже 45 тис. військових.

Теги: #міноборони #опитування #армія_плюс

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