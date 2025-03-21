Core Group узгодила ключові документи для запуску спеціального трибуналу з розслідування агресії проти України

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Учасники Коаліції держав (Core Group) провели фінальне, чотирнадцяте, засідання у Страсбурзі 19–21 березня, на якому експерти коаліції завершили технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідними для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Юридичні експерти коаліції завершили технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідними для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України: проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу, проєктом статуту спеціального трибуналу та проєктом розширеної часткової угоди про керування спеціальним трибуналом. Тепер ці три документи будуть подані на політичний розгляд", - повідомляє сайт глави Української держави у п'ятницю.

За словами заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої, це є вирішальним кроком для створення трибуналу.

"Протягом двох років ця коаліція працювала над закладенням фундаменту для справедливості – для України та всього світу. Я хочу особливо подякувати тим, хто приймав засідання коаліції: Чехії, Естонії, Польщі, Нідерландам, Німеччині, Люксембургу, Австрії, Литві, Румунії, Латвії, Європейському Союзу та Раді Європи", – сказала вона.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував усім країнам та експертам, які доклали таких значних зусиль. "Відповідальність має бути невідворотною, зокрема за злочин агресії проти України, щоб зміцнити міжнародне кримінальне право", - написав він у соцмережі Х.