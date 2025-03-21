Інтерфакс-Україна

Події

17:51 21.03.2025

ЄС готовий до контрзаходів щодо мит США, вивіряє графік - представник ЄК

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ЄС готовий до контрзаходів щодо мит США, вивіряє графік - представник ЄК

Єврокомісія (ЄК) хоче мати добре збалансований список товарів зі США, на які має намір запровадити підвищені мита, і виграти час для торговельних перемовин із Вашингтоном, тому переносить термін своїх контрзаходів.

Прессекретарі ЄК пояснили на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, що існують дві взаємодоповнювальні частини списку товарів. Одна має набути чинності 1 квітня, а друга в середині квітня.

"Цього тижня (Європейська - ІФ-У) комісія вирішила вивірити графік своїх різних контрзаходів. Тому що, уточнюючи цей графік, можна проконсультуватися з державами-членами щодо обох списків. По-друге, це надає нам змогу бути ефективнішими, домогтися кращої збалансованості між товарами, беручи до уваги інтереси європейських виробників, експортерів, споживачів", - повідомив офіційний представник ЄК Олоф Жилл.

"І це дозволяє мати більше часу для обговорення з американською адміністрацією. Нагадаю, що наша мета - уникнути митних зборів, які завдали б шкоди всім по обидва боки Атлантики. Ось чому ми готуємося до переговорів зі Сполученими Штатами, намагаємося виграти час для домовленостей", - додав Жилл.

За його словами, якщо ці переговори не призведуть до задовільного результату, то буде "тверда і цілеспрямована реакція" ЄС у відповідь на американські заходи, щоб "зменшити негативні наслідки для Європи".

"Ми готові реагувати за будь-якого розвитку подій", - наголосив представник ЄК.

Раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перенесення застосування підвищених митних зборів ЄС до низки американських товарів пов'язане з пошуком найкращого врахування інтересів європейської сторони. "Ми вирішили уточнити час набуття чинності наших тарифів. Це не змінює ефект від наших заходів у відповідь. І це важливо, тому що вони сягають 26 млрд євро, що є еквівалентом $28 млрд потенційних американських тарифів", - сказала глава ЄК на пресконференції в Брюсселі в ніч на п'ятницю.

Теги: #мита #єк #єс #сша

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